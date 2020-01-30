الكونغرس يقر مشروعا يبطل تفويض استخدام القوة لحرب العراق لعام 2002

ووفقاً لنتائج التصويت، أيد 236 من أعضاء مجلس النواب إلغاء تصريح الكونغرس، و166 ضده، ووعد ترامب بالفعل باستخدام حق النقض ضد قرار الكونغرس هذا.

هذا واستخدمت إدارة دونالد ترامب هذا التصريح كمبرر للعملية ضد الجنرال الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.



كما صوت مجلس النواب الأمريكي، على قانون عدم الحرب ضد إيران، الذي يمنع استخدام التمويل الفيدرالي في الحرب ضد إيران، ما عدا حالات الدفاع عن النفس أو بتصريح من الكونغرس لاتخاذ إجراءات محددة.

وأيد مشروع القانون 228 نائبا من الديمقراطيين، مقابل 175 نائبا معظمهم من الجمهوريين. ويتضمن مشروع القانون "لا للحرب مع إيران" حظراً على تمويل العمليات العسكرية ضد إيران دون إذن من الكونغرس.

يشار في هذا الصدد إلى أن فرص تمرير القانون عبر مجلس الشيوخ تعتبر ضئيلة.