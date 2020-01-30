صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح إلغاء تصريح استعمال القوة العسكرية في العراق عام 2002.
هذا واستخدمت إدارة دونالد ترامب هذا التصريح كمبرر للعملية ضد الجنرال الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.
كما صوت مجلس النواب الأمريكي، على قانون عدم الحرب ضد إيران، الذي يمنع استخدام التمويل الفيدرالي في الحرب ضد إيران، ما عدا حالات الدفاع عن النفس أو بتصريح من الكونغرس لاتخاذ إجراءات محددة.
وأيد مشروع القانون 228 نائبا من الديمقراطيين، مقابل 175 نائبا معظمهم من الجمهوريين. ويتضمن مشروع القانون "لا للحرب مع إيران" حظراً على تمويل العمليات العسكرية ضد إيران دون إذن من الكونغرس.
يشار في هذا الصدد إلى أن فرص تمرير القانون عبر مجلس الشيوخ تعتبر ضئيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونغرس يقر مشروعا يبطل تفويض استخدام القوة لحرب العراق لعام 2002 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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