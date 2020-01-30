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الكونغرس يقر مشروعا يبطل تفويض استخدام القوة لحرب العراق لعام 2002

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صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح إلغاء تصريح استعمال القوة العسكرية في العراق عام 2002.
ووفقاً لنتائج التصويت، أيد 236 من أعضاء مجلس النواب إلغاء تصريح الكونغرس، و166 ضده، ووعد ترامب بالفعل باستخدام حق النقض ضد قرار الكونغرس هذا.

هذا واستخدمت إدارة دونالد ترامب هذا التصريح كمبرر للعملية ضد الجنرال الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.

كما صوت مجلس النواب الأمريكي، على قانون عدم الحرب ضد إيران، الذي يمنع استخدام التمويل الفيدرالي في الحرب ضد إيران، ما عدا حالات الدفاع عن النفس أو بتصريح من الكونغرس لاتخاذ إجراءات محددة.

وأيد مشروع القانون 228 نائبا من الديمقراطيين، مقابل 175 نائبا معظمهم من الجمهوريين. ويتضمن مشروع القانون "لا للحرب مع إيران" حظراً على تمويل العمليات العسكرية ضد إيران دون إذن من الكونغرس.

يشار في هذا الصدد إلى أن فرص تمرير القانون عبر مجلس الشيوخ تعتبر ضئيلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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