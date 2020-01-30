مصدر: تغييرات جديدة بمناصب وزارة الداخلية

افاد مصدر مطلع، الخميس، باجراء تغييرات جديدة في مناصب وزارة الداخلية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "التغييرات الجديدة بالمناصب شملت تسمية اللواء ماهر الى التفتيش الاداري". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفريق محمد بدر تم نقله من وكيل الامن الاتحادي الى معاون وكيل شوؤن الشرطة، وتسمية الفريق محمد نعمة وكيل الامن الاتحادي".

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