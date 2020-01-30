واشنطن: الشركات الأمريكية ستغادر الصين تحت ضغط كورونا

رجح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أن يؤدي تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الجديد 2019nCoV كورونا إلى مغادرة الشركات الأمريكية الصين، أو تعليق نشاطها هناك.

وقال الوزير في حديث نقله "Fox Business" اليوم: " هذا الفيروس، يعتبر عاملا جديدا يجب على الناس أخذه بالاعتبار. لذلك أعتقد أن فيروس كورونا سيساعد في الإسراع في عودة فرص العمل إلى أمريكا الشمالية، أي إلى الولايات المتحدة وربما أيضا إلى المكسيك".



ويواصل فيروس "كورونا" انتشاره في العالم، حيث سجلت إصابات بهذا الوباء في ما لا يقل عن 17 دولة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 8 آلاف، توفي منهم 170.