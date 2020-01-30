رجح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أن يؤدي تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الجديد 2019nCoV كورونا إلى مغادرة الشركات الأمريكية الصين، أو تعليق نشاطها هناك.
وقال الوزير في حديث نقله "Fox Business" اليوم: " هذا الفيروس، يعتبر عاملا جديدا يجب على الناس أخذه بالاعتبار. لذلك أعتقد أن فيروس كورونا سيساعد في الإسراع في عودة فرص العمل إلى أمريكا الشمالية، أي إلى الولايات المتحدة وربما أيضا إلى المكسيك".
ويواصل فيروس "كورونا" انتشاره في العالم، حيث سجلت إصابات بهذا الوباء في ما لا يقل عن 17 دولة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 8 آلاف، توفي منهم 170.
ويواصل فيروس "كورونا" انتشاره في العالم، حيث سجلت إصابات بهذا الوباء في ما لا يقل عن 17 دولة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 8 آلاف، توفي منهم 170.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: الشركات الأمريكية ستغادر الصين تحت ضغط كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.