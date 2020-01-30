ضبط مسؤول إعلامي سابق بـ"داعش" في سرت الليبية

أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا - أرشيفية

أعلن وليد العرفي رئيس المكتب الاعلامي والمتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي الليبي، القبض على الإرهابي مصطفى الزوبيك المصراتي، أحد المسؤولين الإعلاميين بتنظيم داعش سابقا، وجارٍ التحقيق معه.

وتابع العرفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الزوبيك تم القبض عليه داخل مدينة سرت، وأنه جارٍ التحقيق معه لعمله في وقت سابق مصورا ناشطا في التنظيم الإرهابي.





كما ارتبط الزوبيك مع تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على المدينة، وتم تكريمه من التنظيم الإرهابي حينها لنشاطه في عملية التصوير.

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وقبل إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا بأيام، يناير الجاري أعلن الجيش الليبي سيطرة قواته على مدينة سرت بالكامل.

وكلفت وزارة الداخلية الليبية العقيد مامي الأمين الصادق، بمهام مدير مديرية الأمن في سرت لتثبيت الأمن.

ومدينة سرت لها أهمية استراتيجية خاصة، حيث إنها مدينة ساحلية تقع شمال ليبيا وتتوسط الساحل الواصل بين شرق ليبيا وغربها.

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 160 ألف نسمة معظمهم من قبيلة الفرجان، كما تعد عسكريا نقطة متقدمة للجيش الليبي نحو مصراتة التي تبعد عنها 115 كيلومترا فقط.

وكانت تسيطر على المدينة تنظيمات إرهابية على رأسها "داعش"، الذي نفذ في المدينة واقعة ذبح 21 مصريا قبل سنوات وكانت التنظيمات الإرهابية ومليشيات مصراتة توليها اهتماما بالغا لأهميتها وخطورة ضياعها منهم.