الرئيس الموريتاني يحذر: ليبيا أصبحت مسرحا للمرتزقة والسلاح

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، من أن ليبيا أصبحت مسرحا للمرتزقة وأنواع السلاح المختلفة، مما يشكل خطرا حقيقيا على السلم الإقليمي والدولي.

ودعا الغزواني، في كلمة أمام مؤتمر لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الوضع في ليبيا، إلى جمع الأطراف الليبية حول حوار سياسي يضمن حلا سلميا بعيدا عن التدخلات الخارجية، ويجنب هذا البلد مخاطر الانقسام والدمار والتشرذم.

ووصف الوضع في ليبيا بأنه "خطير"، مؤكداً حق الليبيين في استعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم.

وحث الرئيس الموريتاني الاتحاد الأفريقي على الإسهام بشكل جدي في هذه المساعي والعمل على إخراج ليبيا، من هذه الأزمة التي تتخبط فيها منذ 2011.

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ويبحث مؤتمر لجنة الاتحاد الأفريقي الذي انطلقت أعماله اليوم بالكونغو برازفيل، سبل حل سياسي للأزمة الليبية، بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية العشر المشكّلة للجنة بجانب ممثلي المنظمات القارية والدولية.

وتتشكل اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا التي ترأسها الكونغو برازفيل من: الجزائر ومصر وتونس وتشاد والنيجر وموريتانيا وإثيوبيا، بالإضافة لكل من مفوض الاتحاد الأفريقي.

ويتولى الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى بشأن ليبيا إعداد مشروع حوار بين الأطراف قبل تقديمه إلى الاتحاد الأفريقي وجميع الدول الأعضاء.

يشار إلى أن تركيا تنخرط في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.