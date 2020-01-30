اعتصامات داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت
تواصلت الاعتصامات والمسيرات الحاشدة لليوم الثاني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لمطالبة المجتمع الدولي بإقرار الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وانطلقت المسيرات ونظمت الاعتصامات داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، رفضا لـ»صفقة القرن»، وتمسكا بالأرض وبحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
وجابت المسيرات والاعتصامات الشوارع والأحياء والساحات داخل المخيمات، وأقفلت المؤسسات العامة والخاصة، ورفعت أعلام فلسطينية وشعارات منددة بـ»صفقة القرن»، وطالبت الأمم المتحدة بتحرك فاعل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
بدورها ألقت قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كلمات خلال المسيرات، أكدت التمسك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأكدت على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وأن هذه الصفقة مؤامرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وحقوق الشعوب العربية والإسلامية في القدس.
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