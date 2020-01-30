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علاج كورونا يتأخر 3 أشهر.. وعدد المتوفين يتضاعف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم العالم

فيما تلقى العالم صدمة جديدة أمس بعدما تأكد أن علاج فيروس كورونا الجديد سيحتاج 3 أشهر قبل ظهوره بشكل فعال، تضاعف عدد المتوفين بالمرض المميت في الصين، وأوقف عدد من الدول رحلاتها الجوية بينها مصر، بينما احتجز الأردن 12 شخصا للاشتباه في إصابتهم عقب عودتهم من الصين.

وأعلن أخصائي علم الأوبئة الشهير، لي لانجوان، أن الأمر سوف يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل لاختبار ما إذا كان لقاح لفيروس كورونا «2019 - إن سي أو في» فعالا.

وقال لانجوان، وهو رئيس مختبر الدولة لتشخيص الأمراض المعدية وعلاجها، إنه جرى عزل سلالتي الفيروس الملائمتين لتطوير لقاح، وذلك في حوار مع وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وقد أودى تفشي فيروس كورونا الذي انطلق في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر بحياة 170 شخصا في البر الرئيس للصين إضافة إلى 7711 حالة عدوى.

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من جهتها، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أن شركة «مصر للطيران» ستعلق رحلاتها بين مطار القاهرة والمطارات الصينية اعتبارا من السبت وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، الذى بدأ ظهوره في الصين وانتقل إلى دول أخرى.

وأدخلت السلطات الأردنية 3 طلبة أردنيين قدموا جوا للبلاد من الصين مساء أمس إلى مستشفى الأوبئة لغايات عزلهم لمدة 14 يوما. وقال المدير العام لمستشفيات البشير الحكومية الدكتور محمود زريقات «إنه تم أيضا إدخال 9 أشخاص من الجنسية الصينية للعزل بعد وصولهم اليوم إلى مدينة العقبة جنوب الأردن، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبي لإجراء ضبط العدوى المتعلقة بفيروس كورونا».

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الكويت حتى هذه اللحظة، بينما أعلنت الهند عن ظهور الحالة الأولى، وذكرت وزارة الصحة أن طالبا عائدا من مدينة ووهان الصينية - مركز تفشي الفيروس - قد تم عزله في مستشفى بولاية كيرالا، مشيرة إلى أن المريض في حالة مستقرة وتتم مراقبته عن كثب.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين أمس إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم، وتم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في هونج كونج و8 في تايوان.