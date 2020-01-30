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مصرع ضابط في مظاهرات العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أمس أن ضابطا عراقيا ومنتسبا أصيبا بجروح جراء إلقاء متظاهرين رمانة هجومية على القوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط بغداد. وأوضح أن مجاميع من المتظاهرين لا تزال في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية، وقواتنا تمارس ضبط نفس عاليا، وتؤدي مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف، وفي ساعة مبكرة من صباح أمس ألقيت رمانة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد، مما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسب.

وأهابت قيادة عمليات بغداد بكافة المتظاهرين السلميين العمل الجاد لكشف هذه المجاميع، والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، ولا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير.