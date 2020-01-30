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مركز الملك سلمان: نهب مستودع حجة يعرض اليمنيين للجوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وصف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قيام مجموعة مسلحة باقتحام ونهب 127.5 طنا من المواد الغذائية من أحد مستودعات البرنامج في مديرية أسلم بمحافظة حجة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأدان المركز في بيان أصدره أمس، عملية السرقة بأشد العبارات، وقال «هذا العمل المشين يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية والقانون الدولي الإنساني». وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بكل حزم وصرامة تجاه تلك الانتهاكات التي تقع تحت مسمع ومرأى الميليشيات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها، مبينا أنه سبق وحذر من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمل الإنساني في اليمن من قبل الميليشيات الانقلابية التي عاثت في اليمن الفساد، وما يحدث منها من تجاوزات غير مبررة واستهتار شنيع بحياة البشر الذين هم في أشد الحاجة للغذاء، وتعريضهم لمخاطر الجوع والمجاعة وانتشار الأوبئة. وأوضح أن السعودية ممثلة بالمركز وهي أكبر ممول للعمل الإنساني في اليمن، خاصة برنامج الأغذية العالمي، تؤكد التزامها بالاستمرار بالدعم والوصول لفئات ومناطق اليمن كافة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني الشقيق.