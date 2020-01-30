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الإرياني: الحوثيون يروجون لانتصارات زائفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، البيضاء

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تروج لانتصارات زائفة، بهدف «رفع معنويات عناصرها وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، وتضليل مئات الأسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى أبنائها الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية، خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة».

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن بيان الحوثيين الذي تحدث عن السيطرة على جبهة نهم بالكامل ومناطق غرب مأرب وأخرى بالجوف عبر ما سموه بعملية «البنيان المرصوص» يكشف إصرارهم على الكذب، ويؤكد «إصرار الميليشيات الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، والاعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على الجارة السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع».

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وأشار الإرياني إلى أن البيان جاء للتغطية على فشل الميليشيات الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها.

وكشف رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي حقيقة الوضع الميداني والعسكري في محافظة الجوف، بعد إشاعات بثها الحوثيون عن إحرازهم تقدما في المحافظة والسيطرة على مواقع ومناطق جديدة، وأعلن أن الوضع تحت سيطرة قوات الجيش، وقال إن قوات الجيش أحبطت كل محاولات ميليشيات الحوثي للتسلل.

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