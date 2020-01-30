«خلي بالك».. لمدة 3 أيام.. تفاصيل غلق شارع الهرم جزئيا

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة استمرار عمليات غلق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين، بالإضافة لعمليات رصف في ذات المكان.



وتجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" بتنفيذ أعمال نقل مرافق" غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، مما يضطرها لغلق شارع الهرم جزئياً أمام سينما الهرم فى الإتجاهين دون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 31/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط . حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو تنتهى الأحد الموافق 2/2/2020، على أن يكون العمل طوال 24 ساعة، وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية اليه.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .