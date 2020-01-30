لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، إلى أنّ "أولى علامات الضعف أن يُعقد مؤتمر لكشف فساد بحقّ فريق واحد، مبني على مزاعم وأن تُترك ملفات فساد دون مقاربة جريئة، لأنّ حليف الحليف له فيها ما له معكم".
وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على المؤتمر الحصافي لنواب تكتل "الجمهورية القوية"، على أنّه "لو تخبرونا عن إنجازات وزارتكم لنغار من نجاحكم، بدلًا من إلهاء الناس بأكاذيب لتغطية فشلكم. الخائن له ساعة وللحق ساعات. هذا قدر الحاقد المسيحي".
كانت هذه تفاصيل خبر أسود تعليقا على مؤتمر نواب "الجمهورية القوية": لو تخبروننا عن إنجازات وزارتكم لنغار من نجاحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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