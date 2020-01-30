وزيرة العدل: لن أتدخل ولن أسمح لأحد بالتدخل في مسار التشكيلات القضائية المنتظرة

لفتت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنها إجتمعت بمجلس ​القضاء​ الأعلى، و"انا متفائلة بما أسسنا له لتحقيق الإستقلالية الفعلية للقضاء. أبلغتهم أنني لن أتدخل ولن أسمح لأحد بالتدخل في مسار ​التشكيلات القضائية​ المنتظرة. وكلي أمل بأن يتحمل المجلس مسؤوليته في إعدادها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والإنتاجية".

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