طقس يوم غد غائم مع انخفاض ملموس بالحرارة وتساقط للثلوج على ارتفاع 1100م

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جوّيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثرعلى الحوض الشرقي للمتوسط يحمل معه أمطار، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح شديدة ويستمر حتى صباح يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة:
الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة خاصة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ85 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية ، تخف حدة الأمطار والثلوج مساءً.
السبت: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات تبقى الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية وثلوج على ارتفاع الـ1200 متر وما فوق.
الأحد: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1200م.
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