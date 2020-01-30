شدّد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا ندين عدم احترام النائب اليوناني يوانيس لاغوس، للعلم التركي وقيامه بتصرّف عنصري، سواء بتجاوزه الحدود أو بتجاهل القواعد القانونيّة الدوليّة في الجمعيّة العامة للبرلمان الأوروبي، ونتوقّع أن يتمّ اتخاذ إجراءات عقابيّة بحقّه".
وكان لاغوس، قد مزّق العلم التركي خلال جلسة حول "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" في بحر إيجة. وزعم أنّ المهاجرين الّذين يصلون إلى جزر بلاده، يعتدون على السكان المحليّين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برلمان تركيا دان تمزيق نائب يوناني للعلم التركي: تصريف عنصري ويجب معاقبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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