أكد وزير الداخلية محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، ان "القوى الامنية تعمل على فتح كافة الطرق تسهيلاً لتحرك المواطنين ليس الا، واذا كانت بعض الخيم والعوائق بمنتصف الطريق فستقوم القوى الامنية بتسهيل حركة التنقل"، لافتاً الى ان "الحكومة من الشعب، ولا يوجد اي خوف من المتظاهرين، والعوائق الموجودة والتي وضعتها القوى الامنية ما هي الا لمنع التماس بين المتظاهرين غير السلميين وعناصر قوى الامن الداخلي"، موضحاً "وجود قرار بمتابعة ملفات كافة عناصر القوى الامنية التي اعتدت على المتظاهرين عن قصد او غير قصد".
واشار فهمي، الى انه "على معرفة بالنائب جميل السيد، الذي كان يرأسه بشكل مباشر خلال عمله في السلك العسكري، وكان معه على تواصل يومي، ولكن هذا الامر لا يعني انه محسوب عليه"، مشدداً على "عدم وجود اي مشكلة مع دار الفتوى"، وبما يخص الاحداث التي حصلت امام مجلس الجنوب في الجناح بيّن فهمي "عدم وجود اي تسوية سياسية على الاحداث والملف اصبح بعهدة القضاء والقوى الامنية ستقوم بالقاء القبض على كل معتدي".
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: لا مشكلة مع دار الفتوى وسنلقي القبض على كل المعتدين امام مجلس الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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