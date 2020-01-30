فهمي: لا مشكلة مع دار الفتوى وسنلقي القبض على كل المعتدين امام مجلس الجنوب

أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، ان "​القوى الامنية​ تعمل على فتح كافة الطرق تسهيلاً لتحرك المواطنين ليس الا، واذا كانت بعض الخيم والعوائق بمنتصف الطريق فستقوم القوى الامنية بتسهيل حركة التنقل"، لافتاً الى ان "​الحكومة​ من الشعب، ولا يوجد اي خوف من ​المتظاهرين​، والعوائق الموجودة والتي وضعتها القوى الامنية ما هي الا لمنع التماس بين المتظاهرين غير السلميين وعناصر ​قوى الامن الداخلي​"، موضحاً "وجود قرار بمتابعة ملفات كافة عناصر القوى الامنية التي اعتدت على المتظاهرين عن قصد او غير قصد".

واشار فهمي، الى انه "على معرفة بالنائب ​جميل السيد​، الذي كان يرأسه بشكل مباشر خلال عمله في السلك العسكري، وكان معه على تواصل يومي، ولكن هذا الامر لا يعني انه محسوب عليه"، مشدداً على "عدم وجود اي مشكلة مع ​دار الفتوى​"، وبما يخص الاحداث التي حصلت امام ​مجلس الجنوب​ في ​الجناح​ بيّن فهمي "عدم وجود اي تسوية سياسية على الاحداث والملف اصبح بعهدة ​القضاء​ والقوى الامنية ستقوم بالقاء القبض على كل معتدي".