علوش: من علامات النفاق اعتمار الكوفية للمزايدة على من وهبوا حياتهم لفلسطين

أكد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من علامات النفاق التافه هو اعتمار الكوفية ال​فلسطين​ية للمزايدة على من وهبوا حياتهم بالفعل والقول والعمل لقضية فلسطين وتاريخهم الشخصي واضح لا لبس فيه".

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