حسن يعقوب: عملاء اسرائيل في لبنان يحاضرون بالمقاومه

أكد رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب أنه "فجروا او استغلوا الحرب العالمية الاولى وانتزعوا وعد بلفورثم من الحرب العالمية الثانية اعلنوا اسرائيل. اليوم من صفقة القرن ذاهبون الى الحرب العالمية الثالثة".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح يعقوب أنه "لا زالت فتح تتصارع مع حماس والفصائل تتقاتل، وعملاء اسرائيل في الداخل يحاضرون بالمقاومة والاصلاح والسلام".
ولفت الى أن "القدس لا تتحرر الا على ايدي المؤمنين الشرفاء".
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