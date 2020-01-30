حسن يعقوب: عملاء اسرائيل في لبنان يحاضرون بالمقاومه

أكد رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ أنه "فجروا او استغلوا الحرب العالمية الاولى وانتزعوا وعد بلفورثم من الحرب العالمية الثانية اعلنوا ​اسرائيل​. اليوم من ​صفقة القرن​ ذاهبون الى الحرب العالمية الثالثة".

وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح يعقوب أنه "لا زالت فتح تتصارع مع حماس والفصائل تتقاتل، وعملاء اسرائيل في الداخل يحاضرون ب​المقاومة​ والاصلاح و​السلام​".

ولفت الى أن "​القدس​ لا تتحرر الا على ايدي المؤمنين الشرفاء".