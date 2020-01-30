أكّدت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ "جلسة اللجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري الآن مهمّة جدًّا، لأنّها تضع الرؤية الماليّة للحكومة في المرحلة المقبلة، وهناك خطّة إنقاذيّة ستوضَع في صلب البيان الوزاري".
ولفتت إلى أنّ "الوضع المالي والاقتصادي يأخذ الحيز الأكبر من جلسات صياغة البيان الوزاري"، مبيّنةً أنّ "المسودة الأولى للبيان الوزاري سيتمّ إنجازها السبت، على أن تتمّ مراجعتها يومي الإثنين والثلثاء، ليُصار إلى وضع الصيغة النهائية الأربعاء المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: المسودة الأولى للبيان الوزاري سيتم إنجازها السبت ليصار إلى وضع الصيغة النهائية الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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