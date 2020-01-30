أبو الحسن: كم تؤلم الحقيقة عندنا تعرّي جوقة العهد وموتوريه وتكشفهم على حقيقتهم

شدّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "كم تؤلم الحقيقة عندنا تعرّي جوقة العهد وموتوريه وتكشفهم على حقيقتهم أمام الرأي العام الّذي أمعنوا في تضليله. يا ليتكم تمتلكون الشجاعة والجرأة وتعترفون بفشلكم، وتتصرّفون وفق القول التالي: إذا إبتليتم بالمعاصي فاستتروا".

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