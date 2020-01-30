لفت النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "تباشير ​موازنة​ 2020، بدأت بالظهور عبر إحتمال إلغاء البند 9 من المادة 3 الخاص بالصندوق التقاعدي للمهندسين وعائلاتهم"، مبينا أن "إلغاء هذا البند في حال إقراره سيحرم الكثير من العائلات حق الطبابة ورواتب التقاعد للمهندسين، لذلك سنعمل معهم من أجل إعادة النظر وإرجاع الحق لأصحابه".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: سنعمل لاعادة النظر بإلغاء بند الصندوق التقاعدي للمهندسين في حال إقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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