أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح بعد إنتهاء جلسة لجنة صياغة البيان الوزراء، أن رئيس الحكومة حسان دياب، أكد خلال الجلسة أن "اللجنة قطعت شوطا كبيرا في إنجاز البيان الوزراي"، مشددا على "متابعة العمل للإنتهاء من صياغته قبل نهاية هذا الأسبوع وقبل عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيدا لطلب نيل الثقة من مجلس النواب"، منوها بـ"الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة".
ولفتت عبد الصمد الى أن اللجنة تلقت إرتياحا بقفزة أسعار السندات المستحقة، وستستمر في مناقضة البنود والاصلاحات على أن تسكل الاجتماعات مساء غد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر دياب: مستمرون بالعمل للإنتهاء من صياغة البيان الوزراي قبل نهاية هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.