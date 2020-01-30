دياب: مستمرون بالعمل للإنتهاء من صياغة البيان الوزراي قبل نهاية هذا الأسبوع

أعلنت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة لجنة صياغة البيان الوزراء، أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، أكد خلال الجلسة أن "اللجنة قطعت شوطا كبيرا في إنجاز البيان الوزراي"، مشددا على "متابعة العمل للإنتهاء من صياغته قبل نهاية هذا الأسبوع وقبل عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيدا لطلب نيل الثقة من ​مجلس النواب​"، منوها بـ"الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة".

ولفتت عبد الصمد الى أن اللجنة تلقت إرتياحا بقفزة أسعار السندات المستحقة، وستستمر في مناقضة البنود والاصلاحات على أن تسكل الاجتماعات مساء غد الجمعة.