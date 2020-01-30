الحكومة الإسبانية: تأجيل المفاوضات مع حكومة كتالونيا بسبب الدعوة لانتخابات مبكرة هناك

ذكرت ​الحكومة الإسبانية​ أنّ "الدعوة لانتخابات إقليميّة مبكرة في ​كتالونيا​ ستؤدّي إلى تأجيل المفاوضات بين حكومة ​بيدرو سانشيز​ وحكومة إقليم كتالونيا"، الهادفة إلى نزع فتيل الأزمة في كتالونيا.

وأوضحت في بيان، أنّ "الحكومة تأمل في التمكن من بدء هذا الحوار بعد أن يقول شعب كتالونيا كلمته. وكلّما تمّ تسريع تنظيم هذه الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في كتالونيا، تمكنّا من تسريع التحاور".

وكان قد أعلن رئيس حكومة كتالونيا المناصر للاستقلال كيم تورا، أمس الأربعاء، الدعوة إلى انتخابات مبكرة بسبب أزمة بين الحزبَين الاستقلاليَّين اللذين يشكّلان الحكومة.