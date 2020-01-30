وزير أميركي: فيروس كورونا سيسرع بعودة فرص العمل إلى أميركا

أشار وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الى أن "فيروس الكورونا يعتبر عاملا جديدا يجب على الناس أخذه بالاعتبار"، معتقدا أن "هذا الفيروس سيساعد في الإسراع في عودة فرص العمل إلى أميركا الشمالية، أي إلى الولايات المتحدة وربما أيضا إلى المكسيك".
ورجح روس أن "يؤدي تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الجديد 2019nCoV كورونا إلى مغادرة الشركات الأميركية الصين، أو تعليق نشاطها هناك".
والجدير بالذكر، أن روس أجل زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى الصين، بسبب فيروس كورونا، حيث كان سيبحث في بكين الخطوات التالية في اتفاق التجارة معها.
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