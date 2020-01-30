وزير أميركي: فيروس كورونا سيسرع بعودة فرص العمل إلى أميركا

أشار وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الى أن "فيروس ​الكورونا​ يعتبر عاملا جديدا يجب على الناس أخذه بالاعتبار"، معتقدا أن "هذا الفيروس سيساعد في الإسراع في عودة فرص العمل إلى أميركا الشمالية، أي إلى ​الولايات المتحدة​ وربما أيضا إلى ​المكسيك​".

ورجح روس أن "يؤدي تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الجديد 2019nCoV كورونا إلى مغادرة الشركات الأميركية ​الصين​، أو تعليق نشاطها هناك".

والجدير بالذكر، أن روس أجل زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى الصين، بسبب ​فيروس كورونا​، حيث كان سيبحث في بكين الخطوات التالية في اتفاق التجارة معها.