أردوغان: صفقة القرن هي مشروع إحتلال والقدس ليست للبيع

وصف الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "​صفقة القرن​" بــ"مشروع احتلال"، مشددا على أن "​القدس​ ليست للبيع"، لافتا الى أن "نظرة ​تركيا​ اليوم إلى ​فلسطين​ هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني". إضغط للمزيد

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