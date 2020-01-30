المفوضية العليا للاجئين علقت عملياتها في مركز عبور بطرابلس الليبية لدواع أمينة

أعلن رئيس بعثة ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ في ​ليبيا​، جان بول كافاليري، "تعليق عمليّات المفوضية في مركز عبور بالعاصمة الليبية ​طرابلس​"، وسط تفاقم النزاع الليبي.

وأوضح في بيان، أنّ "القرار اتّخذ بعد أن علمت المنظمة أنّ تدريبات عسكريّة وأمنيّة تجري خارج المركز"، لافتًا إلى "أنّنا نخشى أن تصبح المنطقة كلّها هدفًا عسكريًّا".

وكان قد تمّ افتتاح مركز التجميع والترحيل الواقع قانونًا تحت إشراف وزارة الداخلية الليبية في كانون الأول عام 2018، وهو يؤوي لاجئين ينتظرون إجلاءهم خارج ليبيا. كانت قد بدأت المفوضية إجلاء عشرات اللاجئين الضعاف الحال جدًّا، الّذين كانوا في المركز، إلى أماكن أكثر أمنًا.