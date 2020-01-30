أعلن رئيس بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كافاليري، "تعليق عمليّات المفوضية في مركز عبور بالعاصمة الليبية طرابلس"، وسط تفاقم النزاع الليبي.
وأوضح في بيان، أنّ "القرار اتّخذ بعد أن علمت المنظمة أنّ تدريبات عسكريّة وأمنيّة تجري خارج المركز"، لافتًا إلى "أنّنا نخشى أن تصبح المنطقة كلّها هدفًا عسكريًّا".
وكان قد تمّ افتتاح مركز التجميع والترحيل الواقع قانونًا تحت إشراف وزارة الداخلية الليبية في كانون الأول عام 2018، وهو يؤوي لاجئين ينتظرون إجلاءهم خارج ليبيا. كانت قد بدأت المفوضية إجلاء عشرات اللاجئين الضعاف الحال جدًّا، الّذين كانوا في المركز، إلى أماكن أكثر أمنًا.
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية العليا للاجئين علقت عملياتها في مركز عبور بطرابلس الليبية لدواع أمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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