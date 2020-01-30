الطاقة الذرية الايرانية: سنواصل برنامجنا النووي رغم العقوبات

أعلن المتحدث باسم منظمة ​الطاقة الذرية​ ال​إيران​ية ​بهروز كمالوندي​ أن "إيران ستواصل برنامجها النووي وبقوة رغم ​العقوبات الأميركية​"، لافتا الى أن "​واشنطن​ انسحبت من ​الاتفاق النووي​ وانتهكت التزاماتها وليست في موقع يؤهلها لإبداء رأيها بشأن التزام إيران بتعهداتها".

ورأى كمالوندي أن "فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إجراء طفولي لا قيمة ولا اعتبار له".

وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​ أعلنت في وقت سابق اليوم، عن فرض عقوبات على ​المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية​ ورئيسها ​علي أكبر صالحي​، شملت تجميد أصول المنظمة، وحظر جميع التعاملات معها للجهات الأمريكية ومواطني ​الولايات المتحدة​.

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