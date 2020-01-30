أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن "إيران ستواصل برنامجها النووي وبقوة رغم العقوبات الأميركية"، لافتا الى أن "واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكت التزاماتها وليست في موقع يؤهلها لإبداء رأيها بشأن التزام إيران بتعهداتها".
ورأى كمالوندي أن "فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إجراء طفولي لا قيمة ولا اعتبار له".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن فرض عقوبات على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها علي أكبر صالحي، شملت تجميد أصول المنظمة، وحظر جميع التعاملات معها للجهات الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة الذرية الايرانية: سنواصل برنامجنا النووي رغم العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.