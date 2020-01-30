الخطوط الجوية التركية أعلنت تقليص أعداد رحلاتها إلى الصين

أعلن المستشار الإعلامي لدى شركة ​الخطوط الجوية التركية​، يحيى أوستون، أنّ "الخطوط الجوية التركية قلّصت من رحلاتها المتّجهة إلى كلّ من العاصمة الصينية بكين، ومدن غوانزو و​شنغهاي​ وشيان، خلال الفترة الممتدّة بين 5 و29 شباط 2020".

وأوضح في بيان، أنّ "هذه الخطوة هي بسبب تراجع كبير في الطلب على الرحلات المتّجهة إلى المدن المذكورة"، لافتًا إلى أنّ "بإمكان عملاء الخطوط الجوية التركية، إجراء التغييرات أو إلغاء تذاكر سفر رحلاتهم لهذه المدن، بالمجان عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر مكاتبها المعتمدة".