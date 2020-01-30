إقالة مدير اللجنة الصحية لمدينة هوانغانغ الصينية

أصدرت إدارة ​الصحة​ في مدينة هوانغانغ الصينية، بيانا رسميا، أكدت فيه انه "تم إقالة مدير الصحة في مدينة هوانغانغ الصينية تانغ تشي هونغ".

وكانت ​السلطات الصينية​ قد أعلنت، يوم أمس، عن ارتفاع ​حالات​ الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن ​فيروس كورونا​ المستجد، بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.