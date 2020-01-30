إقالة مدير اللجنة الصحية لمدينة هوانغانغ الصينية

أصدرت إدارة الصحة في مدينة هوانغانغ الصينية، بيانا رسميا، أكدت فيه انه "تم إقالة مدير الصحة في مدينة هوانغانغ الصينية تانغ تشي هونغ".
وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، يوم أمس، عن ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.
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