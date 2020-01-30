شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صناعة البرلمان: تخفيض سعر الغاز للصناعات الثقيلة يزيد قيمة المنتج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيض سعر الغاز للمصانع يعد فرصة كبيرة لتشجيع الصناعات المصرية، موضحا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الفترة الراهنة لأن هذا سيعطى قيمة تنافسية للمنتج المحلى أمام المنتجات المستوردة وهو ما يعد تشجيع كبير من جانب الدولة للصناعات المصرية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن تخفيض سعر الغاز للصناعات الثقيلة، يزيد من قيمة المنتج المصرى، لأنه يخفض من سعره بناء على تخفيض سعر الغاز للمصانع وبالتالى تكلفة التصنيع ستقبل وبالتالى سيباع بسعر أقل ، وهو ما يعطى القيمة التنافسية للمنتج وبالتالى يزيد الصادرات .

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن كل الدول التى اهتمت بالصناعة اتجهت إلى تخفيض سعر الطاقة، وبالتالى زادت من التصنيع والتصدير، لافتا إلى أن مقومات الصناعة المصرية موجودة وتحتاج إلى إجراءات تشجيعية، ولافتا فى ذات الوقت إلى أن هناك اتجاه من قبل الحكومة لتخفيض سعر الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر الصناعة هى المقوم الأساسى فى بناء الاقتصاديات المتقدمة، والمساهم الأكبر فى نموها وصعودها، فلا يوجد تجربة اقتصادية واحدة حول العالم استطاعت أن تحرز تقدماً ونجاحاً اقتصادياً دون أن تكون الصناعة هى اللاعب الرئيسى فيها.

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وبالرغم من الحراك الاقتصادى الكبير الذى تشهده مصر حالياً، بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى والوصول لمراحله الأخيرة وتهيئة البنية التحتية وامتلاك الفرص المربحة فى مختلف القطاعات، فما زالت الصناعة المصرية تعانى أوضاعاً غير مستقرة، خاصة على صعيد قدرتها على المنافسة فى السوقين المحلى والعالمي.

وتؤكد الأرقام هذه الحقيقة، من خلال 3 مؤشرات رئيسية، المؤشر الأول؛ تسجيل قطاع الصناعات التحويلية أقل معدل نمو بين كافة قطاعات الاقتصاد خلال العام المالى الماضى 2018/2019، بتسجيله 2.8% مقارنة بأنشط القطاعات نمواً التى تمثلت فى السياحة بمعدل نمو 20.1% والاتصالات بمعدل نمو 16.7%، وكذلك أقل القطاعات نمواً حيث جاء قطاع الزراعة فى المرتبة الثانية من حيث الأقل نمواً بمعدل 3.3%..