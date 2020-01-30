ابتداء من يوم غد.. المغرب يُعلق رحلاته نحو بكين لمدة شهر

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الصينية بكين، بسبب تفشي وباء “كرونا”.

وعزت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه ابتداءا من يوم غد الجمعة 31 سيتم تعليق الرحلات إلى بكين إلى غاية 29 فبراير 2020.

وأضافت الشركة أن السبب في تعليق الرحلات إلى الصين راجع إلى التراجع القوي في الطلب على رحلات الدار البيضاء نحو بكين، والعكس.

يذكر أن حصيلة ضحايا فيروس “كورونا” ارتفعت، وفقا للسلطات التركية، إلى 170 حالة وفاة، و7711 إصابة مؤكدة في 31 منطقة في الصين.