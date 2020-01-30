بضغوط من جنوب إفريقيا.. دولة أخرى تنسحب من “كان” العيون

أعلن اتحاد جزر الموريس لكرة القدم، اليوم الخميس، انسحاب منتخبه لكرة القدم داخل القاعة، من منافسات البطولة الافريقية لهذه المنافسة، التي تقام حاليا بمدينة العيون المغربية، وذلك بعد ضغوط من دولة أجنبية لإحراج المغرب.

وحسب تقارير إعلامية إفريقية، نقلا عن مصادر مقربة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن قرار الاتحاد الموريسي جاء بإملاء من دولة أخرى، يرجح أن تكون جنوب إفريقيا، المعادية للوحدة الترابية المغربية.

ويأتي انسحاب هذا البلد، قبل ساعتين فقط من مباراته المرتقبة، اليوم الخميس، في إطار ثاني مباريات المجموعة الأولى، بعد أن انهزم في المباراة الأولى أمام غينيا.

جدير ذكره، أن جنوب إفريقيا المعادية للوحدة الترابية المغربية، أعلنت انسحابها من هذه البطولة قبل أيام قليلة من إقامتها، قبل أن يتم تعويضها بجزر الموريس.

ومن المرتقب أن يصدر الاتحاد القاري عقوبات قاسية وصارمة ضد اتحاد البلدين.