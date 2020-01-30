بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني "تهديد رئيسي في عصرنا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال كلمة ألقى بها في اجتماع عقدته مؤسسة "Policy Exchange" في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، إن التهديدات الإرهابية التي ظهرت عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر تراجعت، إلا أن التهديد الرئيسي خلال الفترة الجديدة هو الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف بومبيو: "الوقت يمر، رغم أننا في حالة تأهب شديد للإرهاب، إلا أن هناك تحديات أخرى نواجهها في جميع أنحاء العالم، ويمثل الحزب الشيوعي الصيني التهديد الرئيسي في عصرنا"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار إلى أن النظام الشيوعي الصيني في ظل حكم الرئيس، شي جين بينغ "لديه أهداف لا تتوافق مع القيم الغربية".

وأكد أنه يجب على الحلفاء الغربيين "ضمان أن تحكم هذه المبادئ الديمقراطية الغربية خلال القرن المقبل.

وتأتي تصريحات بومبيو في ظلّ توتر بين لندن وواشنطن بعدما سمحت السلطات البريطانية لشركة "هواوي" الصينية بالمشاركة بتطوير شبكة الجيل الخامس على أراضيها.