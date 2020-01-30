القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال كلمة ألقى بها في اجتماع عقدته مؤسسة "Policy Exchange" في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، إن التهديدات الإرهابية التي ظهرت عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر تراجعت، إلا أن التهديد الرئيسي خلال الفترة الجديدة هو الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف بومبيو: "الوقت يمر، رغم أننا في حالة تأهب شديد للإرهاب، إلا أن هناك تحديات أخرى نواجهها في جميع أنحاء العالم، ويمثل الحزب الشيوعي الصيني التهديد الرئيسي في عصرنا"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأشار إلى أن النظام الشيوعي الصيني في ظل حكم الرئيس، شي جين بينغ "لديه أهداف لا تتوافق مع القيم الغربية".
وأكد أنه يجب على الحلفاء الغربيين "ضمان أن تحكم هذه المبادئ الديمقراطية الغربية خلال القرن المقبل.
وتأتي تصريحات بومبيو في ظلّ توتر بين لندن وواشنطن بعدما سمحت السلطات البريطانية لشركة "هواوي" الصينية بالمشاركة بتطوير شبكة الجيل الخامس على أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني "تهديد رئيسي في عصرنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.