شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي ينفي استئناف عمل التحالف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف ، استئناف عمل التحالف الدولي في العراق.

وكشف «خلف» عن لقاء عقد في بغداد مع ممثلين عن حلف الناتو. وأوضح إن"مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ترأس اجتماعاً بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والعمليات المشتركة من الجانب العراقي ،فيما حضر ممثلون عن حلف الناتو ،لمناقشة شكل العلاقة الجديدة مع الناتو ،إضافة الى الخيارات الأخرى المطروحة التي يوضحها العراق وموقفه منه، مؤكداً أن "الحكومة تريد شراكة مبنية بالنسبة للأراضي العراقية بأن أي شيء يكون بعلم وموافقة الجانب العراقي".

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ولفت الى أن "الاجتماع لم يتطرق لجانب العمليات ،إنما يشمل جوانب التدريب والدعم إضافة الى قضايا أخرى".

ونبه الى أن "واحدة من الخيارات هو أن يكون هناك شكل جديد من شراكة محددة مع الناتو عند الحاجة لهم في مكافحة الإرهاب تكون بأوامر من الجانب العراقي".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت، استعداد القوات الأجنبية من دول حلف الناتو بالانسحاب من الأراضي العراقية.