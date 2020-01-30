شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي : الغزو التركي ينتهك وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري إن حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار.

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