شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا : رصد سفن تركية تنقل مدرعات إلى طرابلس والان نبدء بالتفاصيل
أفاد مصدر عسكري فرنسي، اليوم الخميس، أن حاملة طائرات فرنسية رصدت فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس في ليبيا.
وذكر المصدر أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" رصدت الفرقاطة التركية أمس الأربعاء قبالة السواحل الليبية. وأوضح المصدر أن سفينة الشحن "بانا" رست الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" أن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة جزيرة صقلية الإيطالية.
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