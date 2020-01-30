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أمريكا تطالب بإدخال أنظمة دفاع جوي للعراق بعد هجوم إيران

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية للبلاد للدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير والذي أسفر عن إصابة 50 جنديا أمريكيا.

ولا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد الجوية حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخا باليستيا إيرانيا.

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