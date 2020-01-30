شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي : يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، براين هوك، إنه يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي بتفعيل القرارات الدولية، ومن الضروري حماية حرية الملاحة في منطقة الخليج التي تمر منها معظم الصادرات النفطية.

وأضاف : اتخذنا إجراءات لتعزيز حماية الملاحة البحرية في الخليج، موضحاً أن إيران تواصل تهديد الأمن العالمي والابتزاز النووي، كما أن النظام الإيراني يلتف على المساعدات الانسانية ويستخدمها لأغراض أخرى.