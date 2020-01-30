شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي : يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم والان نبدء بالتفاصيل
قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، براين هوك، إنه يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي بتفعيل القرارات الدولية، ومن الضروري حماية حرية الملاحة في منطقة الخليج التي تمر منها معظم الصادرات النفطية.
وأضاف : اتخذنا إجراءات لتعزيز حماية الملاحة البحرية في الخليج، موضحاً أن إيران تواصل تهديد الأمن العالمي والابتزاز النووي، كما أن النظام الإيراني يلتف على المساعدات الانسانية ويستخدمها لأغراض أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي : يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.