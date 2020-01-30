وزير النقل يعلن تسوية موضوع الطائرتين العراقيتين الجاثمتين بمطار توزر التونسي

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الخميس، عن تسوية موضوع الطائرتين العراقيتين الجاثمتين بمطار توزر التونسي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي استقبل، اليوم، سعادة سفير الجمهورية التونسية ببغداد ابراهيم الرزقي، والوفد المرافق له لتوقيع اتفاق لتسوية موضوع الطائرتين العراقيتين الجاثمتين بمطار توزر نفطة الدولي وانهاء ملف الاموال المسجلة على العراق".
ونقل البيان عن لعيبي قولبه، انه "تم حل قضية الطائرات التونسية التي كانت معلقة لسنوات طويلة دون حل جذري وذلك بعد سلسلة اجراءات ولقاءات ومتابعة مباشرة، حيث تبلورة هذه الجهود عن اتفاق شامل تمخض عنه ايقاف احتساب اجور بقاء الطائرات العراقية الموجودة في مطار تونس وكذلك تخفيضها الى ٥٠٪ عن الفترة السابقة".
واضاف لعيبي، أن "الجانبين اتفقا على جدولة تسديد هذه الاجور على ثلاث مراحل وذلك بموجب محضر مشترك لتصفية جميع الامور العالقة بشأن ملف الطائرات وانهاءه".
من جانبه، اعرب الرزقي، بحسب البيان، "عن سعادته في انهاء ملف الطائرات وفتح افاق التعاون العراقي التونسي في مجال النقل الجوي، مشيرا الى "نجاح تجربة الخط المباشر بين بغداد وتونس خلال صيف ٢٠١٩ والتي مكنت من نقل اعداد كبيرة من السياح العراقيين مباشرة الى تونس".
ونقل البيان عن لعيبي قولبه، انه "تم حل قضية الطائرات التونسية التي كانت معلقة لسنوات طويلة دون حل جذري وذلك بعد سلسلة اجراءات ولقاءات ومتابعة مباشرة، حيث تبلورة هذه الجهود عن اتفاق شامل تمخض عنه ايقاف احتساب اجور بقاء الطائرات العراقية الموجودة في مطار تونس وكذلك تخفيضها الى ٥٠٪ عن الفترة السابقة".
واضاف لعيبي، أن "الجانبين اتفقا على جدولة تسديد هذه الاجور على ثلاث مراحل وذلك بموجب محضر مشترك لتصفية جميع الامور العالقة بشأن ملف الطائرات وانهاءه".
من جانبه، اعرب الرزقي، بحسب البيان، "عن سعادته في انهاء ملف الطائرات وفتح افاق التعاون العراقي التونسي في مجال النقل الجوي، مشيرا الى "نجاح تجربة الخط المباشر بين بغداد وتونس خلال صيف ٢٠١٩ والتي مكنت من نقل اعداد كبيرة من السياح العراقيين مباشرة الى تونس".
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