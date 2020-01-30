أعلنت وزارة الصحة الأمريكي، اليوم الخميس، عن تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهو أول انتقال للفيروس من شخص لآخر. وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للوزارة، إن أحد سكان شيكاغو، في ولاية إلينوي، انتقل له الفيروس عبر امرأة يسكن معها في نفس المنزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل ست اصابات بفيروس 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.