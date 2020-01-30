مانشستر يونايتد يقدم برونو فرنانديز

2020-01-30 | 19:15
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أعلن مانشستر يونايتد رسميًا، اليوم الخميس، تعاقده مع البرتغالي برونو فرنانديز، نجم سبورتنج لشبونة، لمدة 5 مواسم ونصف الموسم، مع خيار التمديد لموسم آخر.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت، أمس الأربعاء، توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع لشبونة لضم فرنانديز، في صفقة تصل قيمتها إلى 68 مليون جنيه إسترليني.
وساهم فرنانديز (25 عامًا) في 115 هدفًا بقميص سبورتنج، خلال 137 مباراة، حيث سجل 63 هدفًا وقدم 52 تمريرة حاسمة، في جميع المسابقات.
كما شارك في 19 مباراة، بقميص منتخب البرتغال، وكان أحد أفراد الفريق المتوج بدوري الأمم الأوروبية 2019.
وساهم فرنانديز (25 عامًا) في 115 هدفًا بقميص سبورتنج، خلال 137 مباراة، حيث سجل 63 هدفًا وقدم 52 تمريرة حاسمة، في جميع المسابقات.
كما شارك في 19 مباراة، بقميص منتخب البرتغال، وكان أحد أفراد الفريق المتوج بدوري الأمم الأوروبية 2019.
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