حريق بمبنى القنصلية الروسية في عدن

أفاد موقع "روسيا اليوم"، الخميس، بأن حريقا اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن، وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. ونقلت مواقع يمنية عن شهود عيان تأكيدهم اندلاع الحريق بمقر القنصلية الروسية في منطقة الشابات بمديرية خور مكسر، شمالي عدن. ووفقا للشهود، فقد استمرت ألسنة النيران وأعمدة الدخان تتصاعد لفترة طويلة، حتى وصل فريق الدفاع المدني إلى الموقع وتمكن من إخماد الحريق.

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