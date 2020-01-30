كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن حقيقة ذكر اسم مصر في "صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه "لا ذكر لمصر أو الأردن في الصفقة".
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم أموال المعونة التي كانت ترسلها لمصر، بنحو 50 مليون دولار سنويا، لإحداث تغييرات في السياسة الداخلية في مصر، وبدأت بالفعل عقد دورات تدريبية لأشخاص بأعينهم معروفين للأجهزة المصرية، وكل هذا مكتوب "لكننا لا نقرأ".
وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية معهدين أمريكيين، هما المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري، يعملان على أرض مصر، مضيفا أن أحد مديري المعهدين قال: "ستتغيرون.. شئتم أم أبيتم".
وواصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الطرح الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"، كان من المفترض أن يتم بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه بالأمس لدواعي الانتخابات ولتحقيق مصالح أطراف محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تكشف حقيقة إعطاء أراض مصرية وأردنية في 'صفقة القرن' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.