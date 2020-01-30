الجامعة العربية تكشف حقيقة إعطاء أراض مصرية وأردنية في 'صفقة القرن'

وأشار أبو الغيط خلال ندوته "تحديات السياسة الدولية في المنطقة العربية"، في معرض الكتاب إلى أن ما ذكر عن إعطاء أرض مصرية أو أردنية للفلسطينيين بديلا عن أراضيهم، ضمن "صفقة القرن" غير صحيح بالمرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم أموال المعونة التي كانت ترسلها لمصر، بنحو 50 مليون دولار سنويا، لإحداث تغييرات في السياسة الداخلية في مصر، وبدأت بالفعل عقد دورات تدريبية لأشخاص بأعينهم معروفين للأجهزة المصرية، وكل هذا مكتوب "لكننا لا نقرأ".



وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية معهدين أمريكيين، هما المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري، يعملان على أرض مصر، مضيفا أن أحد مديري المعهدين قال: "ستتغيرون.. شئتم أم أبيتم".

وواصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الطرح الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"، كان من المفترض أن يتم بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه بالأمس لدواعي الانتخابات ولتحقيق مصالح أطراف محددة.