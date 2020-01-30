وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض... كم كان عمرها؟ (فيديو)

توفيت في طاجيكستان أكبر معمرة على وجه الأرض، عن عمر ناهز 127 عاما، وفق ما أفادت به السلطات الملحية، اليوم الأربعاء.
ويشير جواز سفر فاطمة ميرزاكولوفا إلى أنها ولدت في 13 مارس 1893.
كانت فاطمة قد عاصرت إمارة بخارى والاتحاد السوفيتي وطاجيكستان المستقلة، بالإضافة لفترة الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وتزوجت فاطمة مرتين وأنجبت ثمانية أطفال، ويبلغ عدد أحفادها وأولادهم وأحفادهم أكثر من 200 شخص.
كانت فاطمة قد عاصرت إمارة بخارى والاتحاد السوفيتي وطاجيكستان المستقلة، بالإضافة لفترة الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وكانت فاطمة تعمل في مزرعة للقطن، حتى نحو 90 عاما من عمرها.
وبحسب أقاربها، كانت هذه المعمرة تتمتع بذاكرة جيدة وقدرة على التحرك حتى يومها الأخير.
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