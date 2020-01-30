صفاء هادي في روسيا.. ينتظر التوقيع الرسمي مع فريقه الجديد

صفاء كان محط اهتمام عدد من الأندية الروسية خلال الفترة الماضية، على رأسها متصدر لدوري زينيت.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "اللاعب صفاء هادي يتواجد حالياً في روسيا تمهيداً للتوقيع مع فريقه الجديد".



واوضح ان "هادي ينتظر الضوء الخضر من اجل التوقيع مع فريقه الجديد، الذي تحفظ عن ذكر اسمه"، مرجحاً ان "يكون من الفرق التي تتواجد في وسط الترتيب بالمسابقة".

هادي نجح في خطف الأضواء خلال الفترة الماضية لاسيما بعد الأداء الكبير في بطولة آسيا 2019 بالإمارات.