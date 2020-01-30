- 1/2
- 2/2
2020-01-30 | 17:49
3,484 مشاهدة
وصل نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، صفاء هادي، الى روسيا تمهيدا للتوقيع مع فريقه الجديد.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "اللاعب صفاء هادي يتواجد حالياً في روسيا تمهيداً للتوقيع مع فريقه الجديد".
واوضح ان "هادي ينتظر الضوء الخضر من اجل التوقيع مع فريقه الجديد، الذي تحفظ عن ذكر اسمه"، مرجحاً ان "يكون من الفرق التي تتواجد في وسط الترتيب بالمسابقة".
هادي نجح في خطف الأضواء خلال الفترة الماضية لاسيما بعد الأداء الكبير في بطولة آسيا 2019 بالإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء هادي في روسيا.. ينتظر التوقيع الرسمي مع فريقه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.