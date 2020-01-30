البنتاجون: لن نسحب قواتنا العسكرية من أفريقيا

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وكالات - العين الإخباريةالخميس 2020/1/30 09:44 م بتوقيت أبوظبي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تسحب كل قواتها من أفريقيا لدى مراجعة الوزير لموقف قوات بلاده في أنحاء العالم بهدف توفير مزيد من الموارد لمواجهة التحديات التي يشكلها الجيش الصيني.
وأضاف إسبر: "لن نسحب القوات بالكامل من أفريقيا... أعلم أن هذا يشكل مصدر قلق للكثيرين.. لكن أقول مجددا إننا لم نتخذ قرارات بعد".
وللولايات المتحدة نحو 6000 عسكري في أفريقيا في الوقت الراهن منضوون تحت ما يعرف بـ"القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا" (أفريكوم).
فرنسا تطالب أمريكا
والإثنين الماضي، طالبت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار في دعم عملياتها ضد الإرهابيين في غرب القارة الأفريقية، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تدرس الانسحاب من المنطقة.
وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي حينها إنها كانت قد طرحت المسألة في أحد الاجتماعات التي عقدت في واشنطن مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر، الذي أجرى مراجعة واسعة النطاق للالتزامات الخارجية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن خطط العام الماضي، لسحب مئات العسكريين من أفريقيا.
وأثار هذا الاحتمال قلق فرنسا التي تعتمد على المعلومات المخابراتية والتسهيلات اللوجستية الأمريكية لقواتها، التي يبلغ قوامها 4500 فرد في الساحل.
وكان مقتل 13 من العسكريين الفرنسيين في تصادم طائرتي هليكوبتر خلال مهمة قتالية في مالي، نوفمبر/تشرين الثاني، قد زاد إصرار فرنسا على الحصول على دعم في المنطقة من دول أخرى.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا تعتقد أن هذا وقت زيادة الضغط على الإرهابيين وليس تخفيفه عنهم، وذلك لمنع "داعش من إعادة التمركز في الساحل".
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، للصحفيين عن "أمله أن يتحليا بالمنطق ويحافظا على هذه الشراكة، وأن يسود الحس الصائب".
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