شاهد.. الجيش الليبي يكشف السلاح الذي أفرغته تركيا في طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365
كشف الجيش الليبي، بالفيديو، اليوم الخميس، ما أفرغته سفينة تركية حمولتها في ميناء طرابلس .
وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، على فيسبوك الخميس، أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020".
وقال المسماري: "هذا ما أكدت عليه القيادة العامة أنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية".
يشار إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، رصدت الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس، وفق ما أفاد مصدر عسكري فرنسي "فرانس برس" الخميس.
كما أوضح المصدر أن سفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم اللبناني، رست الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.
وكان المشاركون بمؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير التزموا عدم إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.
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