إعتراف دولي بإستمرار تركيا في إرسال مرتزقتها إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

إعترف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بإستمرار تركيا في إرسال مرتزقتها إلى ليبيا .



وقال سلامة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا الخميس، إن "مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف".

كما أدان انتهاكات مقررات مؤتمر برلين، مضيفاً من نيويورك: "الهدنة بقيت حبراً على ورق. فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية".

وأشار سلامة إلى أنه "في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة".

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وتابع: "هناك من يوافق على القرارات بشأن ليبيا علناً ويخرقها في الكواليس"، في إشارة إلى تركيا، موضحاً: "يوجد 70 ألف طفل بلا تعليم بسبب النزاع".

إلى ذلك اعتبر أن "محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعاً"، قائلاً إن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، لم يؤكد بعد مشاركته فيها.

كما بيّن سلامة أن "المصارف عاجزة عن العمل بوجود مصرفين مركزيين. وقد وجهنا دعوات لعقد اجتماع لدعم الاقتصاد".

من جهتها، قالت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: "علمنا بنشر مرتزقة ومعدات عسكرية في ليبيا".

كما طالبت بوقف فوري لنشر مقاتلين في ليبيا، وحثت كل الأطراف على المشاركة في الحوار السياسي.

من جانبها، عبرت ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة عن قلقها من "استمرار تدفق مرتزقة وقوات على ليبيا"، لافتة إلى وجوب وقف التوتر فوراً.

إلى ذلك شددت قائلة: "يجب تفكيك الميليشيات في ليبيا وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية"، مؤكدة: "يجب إعادة الحوار الليبي بمساعدة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار".