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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعلن إرسال أول شحنات من الأدوية لمرضى السرطان إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن المبعوث الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، اليوم الخميس، عن إرسال الولايات المتحدة أول شحنات من الأدوية لمرضى السرطان وزرع الأعضاء في إيران، وذلك عبر قناة إنسانية سويسرية.
وقال: "لدينا الآن شركة واحدة استوفت هذه المعايير وتم تسليم عقاقير السرطان بالفعل"، مضيفا أنه كان على اتصال مع المزيد من الشركات، بحسب وكالة رويترز.
وتابع للصحفيين: "يمكنكم توقع أن تروا المزيد من المعاملات من خلال هذه القناة".
وطالب برايان هوك في المؤتمر الصحفي، بضرورة منع إيران من تحويل الوقود النووي إلى بلوتونيوم، لافتا إلى الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دورا في انتهاك التعهدات النووية.
كما طالب بضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي.
وأعرب عن استعداد الولايات المتحدة، "لعقد اتفاق جديد مع إيران، واستعدنا قدرة الردع".
وتابع: "فضحنا كذب النظام الإيراني على الشعب الذي رفض أن يدوس العلم الأمريكي".
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