مصدر عسكري فرنسي: فرقاطة تركية واكبت شحنة مدرعات متجهة إلى العاصمة الليبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 رصدت حاملة الطائرات الفرنسية ”شارل ديغول“، أمس الأربعاء قبالة السواحل الليبية، فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس، وفق ما أفاد به مصدر عسكري فرنسي، اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أن سفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم اللبناني رست يوم أمس الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع ”مارين ترافيك“ أن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

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